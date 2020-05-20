В Джанкойский и Ленинский районы Крыма приехала «сцена на колесах»

20 Май 2020 2020-05-20T17:52:26+03:00

"Сцена на колесах" позволит проводить развлекательные мероприятия везде. Фото: официальный сайт Министерства культуры Республики Крым.

Подобные автоклубы появятся в тех населенных пунктах, где отсутствуют дома культуры

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В Джанкойский и Ленинский районы поставили первые автоклубы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крым.

- Всего в этом году ожидается приобретение еще 3 автоклубов в Бахчисарайский, Белогорский и Симферопольский районы, а в 2021 году – 5 автоклубов для Ялты, Кировского, Первомайского, Советского и Черноморского районов, - рассказала министр культуры РК Арина Новосельская.

Автоклуб представляет собой многофункциональный центр на колесах с современной световой и звуковой аппаратурой. Он легко превращается в концертную площадку.

Подобные автоклубы поставят в те населенные пункты, где отсутствуют дома культуры.

Сцена на колесах позволит проводить развлекательные мероприятия везде, где возможно. Так решат вопрос организации концертов, фестивалей, народных и других праздников.

Помимо этого автоклуб поможет организовать для детей интересные и познавательные программы, для молодежи – спектакли, а для взрослых – яркие концерты.

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ИСТОЧНИК KP.RU