В Джанкойский и Ленинский районы Крыма приехала «сцена на колесах»
В Джанкойский и Ленинский районы поставили первые автоклубы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крым.
- Всего в этом году ожидается приобретение еще 3 автоклубов в Бахчисарайский, Белогорский и Симферопольский районы, а в 2021 году – 5 автоклубов для Ялты, Кировского, Первомайского, Советского и Черноморского районов, - рассказала министр культуры РК Арина Новосельская.
Автоклуб представляет собой многофункциональный центр на колесах с современной световой и звуковой аппаратурой. Он легко превращается в концертную площадку.
Подобные автоклубы поставят в те населенные пункты, где отсутствуют дома культуры.
Сцена на колесах позволит проводить развлекательные мероприятия везде, где возможно. Так решат вопрос организации концертов, фестивалей, народных и других праздников.
Помимо этого автоклуб поможет организовать для детей интересные и познавательные программы, для молодежи – спектакли, а для взрослых – яркие концерты.
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ИСТОЧНИК KP.RU