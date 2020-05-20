2020-05-20T18:44:46+03:00
Общество

В Крыму за неделю в два раза вырос пассажиропоток

За сутки границу пересекло 15 человек
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Количество людей, прибывших в Крым поездом, увеличилось в два раза.Количество людей, прибывших в Крым поездом, увеличилось в два раза.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продолжают работать с приезжими из других регионов. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила руководитель Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, количество людей, прибывших в Крым поездом, увеличилось в два раза. А за сутки границу пересекло 15 человек. Сейчас все они находятся в обсерваторе.

Растущее число приезжих отметили и на автомобильных пунктах пропуска через границу.

- Если до двенадцатого мая у нас было восемь, девять, шестнадцать человек, то начиная с четырнадцатого числа – тридцать восемь, тридцать два, двадцать семь и так далее. Значительно увеличилось количество лиц, которые пересекают государственную границу, - отметила Наталья Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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