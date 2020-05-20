В Симферополе и Севастополе 21 мая частично отключат электричество

20 Май 2020 2020-05-20T19:09:56+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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21 мая, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Временные перебои с подачей тока возникнут из-за ремонта электросетей.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лермонтова, 5, 7, 11, 27;

ул. Автомобильная, 20-46(чет);

пер. Лиственный, 81-91(нечет);

пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);

Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор

СЕВАСТОПОЛЬ с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 98,106-108,112-116,120;

с 8.00 до 17.00

село Орлиное – ул. Урожайная 8-12(чет),26-28(чет),50,62,66, 1,5,9-11(нечет),15,19,27,41-43(нечет),47,75, ул. Счастливая 2,6-8(чет),12,24,38,42,50-54(чет), 3, ул. Интернациональная 40-42(чет),46-48(чет),56, 31,43, пер. Ровный 2, 3; ул. Каштановая 2-22(чет), 1-25(нечет), ул. Коцюбы 18-А,2-18(чет), 1-21 (нечет), ул. Молодежная 12-26(чет),32, 1,27, ул. Полевая 6-14(чет), 18-20(чет),24-28(чет),32-44 (чет), 7-23(нечет), 27,43, ул. Предгорная 2-А,2-22(чет), 1-23(нечет), ул. Тенистая 2-а,2,6,10-12 (чет),16-40(чет), 1-А,5-А,15-А,1-5(нечет),11,17-29(нечет).

с 9.00 до 13.00

пр. Октябрьской Революции 8, 13/1,13/2,15-17(нечет),21,27,29.

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ИСТОЧНИК KP.RU