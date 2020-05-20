2020-05-20T21:20:49+03:00
Общество

В Евпатории откроют первую в Крыму Академию футбола

В академию будут зачислены 150 самых талантливых ребят
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Открытие Академии футбола планируют первого июля. Фото: официальный сайт Крымского футбольного союзаОткрытие Академии футбола планируют первого июля. Фото: официальный сайт Крымского футбольного союза
Изменить размер текста:

В Евпатории откроют первую в Крыму Академию футбола, сообщил директор АНО Академия футбола Крыма Михаил Андриянов.

По его словам, к работе спорткомплекс уже почти готов. Последним этапом станет завоз мебели. Открытие планируют на 1 июля.

Тренировать учеников будут опытные спортсмены, среди которых мастера спорта с высокими достижениями по футболу. Набирать в академию начинающих футболистов начнут уже в скором времени.

- Создана отборочная комиссия, но из-за пандемии все оттягивается. Мы планируем в июне в пять этапов провести отбор футболистов 2004-2009 годов рождения. В академию будут зачислены 150 самых талантливых ребят, - поделился Андриянов.

Несмотря на то, что с 1 июля рассчитывают начать обучение, все-таки сам учебный год стартует традиционно 1 сентября.

- У нас в Крыму никогда не было академии. Пока это еще проект, который воплотится в жизнь. Результаты будут через первые три-пять лет. Думаю, что раньше мы ничего не получим, это объективно, - отметил президент Крымского футбольного союза, депутата Госсовета РК Юрий Ветоха.

А министр спорта Крыма Ольга Торубарова подчеркнула, что Академия будет финансироваться, а выпускники в будущем станут звездами российского футбола.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Евпатории откроют первую в Крыму Академию футбола
В Симферополе и Севастополе 21 мая частично отключат электричество
После смерти девушки белым лебедям закрыли дорогу к озеру под Евпаторией
В Крыму за неделю в два раза вырос пассажиропоток
В Джанкойский и Ленинский районы Крыма приехала «сцена на колесах»
Медработники Крыма на камеру поблагодарили чиновников за полученные надбавки
Дельфину рассекли голову багром: В Севастополе нашли раненую азовку
Аксенов пожаловался на отсутствие личной жизни из-за коронавируса
Крымчанин получил 8 лет за сбыт наркотиков
Двое срочников в Крыму пойдут под суд за ограбление прохожего
Американский YouTube без объяснений удалил страницу крымского телеканала
В Крыму составили 23 протокола за нарушение санэпирежима на предприятиях
Керченский суд посадил мужчину за избиение жены и домогательства к падчерице
За сутки в крымские обсерваторы попали 17 приезжих
В «Артеке» устроят репетицию курортного сезона для детей
Всех вахтовиков в Крыму заставят сидеть по 2 недели в изоляторе за деньги
Через Крымский мост за сутки не пропустили 4 машины
Крымская полиция поймала за сутки 20 смельчаков без масок
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек