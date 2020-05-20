20 Май 2020 2020-05-20T21:20:49+03:00

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В Евпатории откроют первую в Крыму Академию футбола, сообщил директор АНО Академия футбола Крыма Михаил Андриянов.

По его словам, к работе спорткомплекс уже почти готов. Последним этапом станет завоз мебели. Открытие планируют на 1 июля.

Тренировать учеников будут опытные спортсмены, среди которых мастера спорта с высокими достижениями по футболу. Набирать в академию начинающих футболистов начнут уже в скором времени.

- Создана отборочная комиссия, но из-за пандемии все оттягивается. Мы планируем в июне в пять этапов провести отбор футболистов 2004-2009 годов рождения. В академию будут зачислены 150 самых талантливых ребят, - поделился Андриянов.

Несмотря на то, что с 1 июля рассчитывают начать обучение, все-таки сам учебный год стартует традиционно 1 сентября.

- У нас в Крыму никогда не было академии. Пока это еще проект, который воплотится в жизнь. Результаты будут через первые три-пять лет. Думаю, что раньше мы ничего не получим, это объективно, - отметил президент Крымского футбольного союза, депутата Госсовета РК Юрий Ветоха.

А министр спорта Крыма Ольга Торубарова подчеркнула, что Академия будет финансироваться, а выпускники в будущем станут звездами российского футбола.

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ИСТОЧНИК KP.RU