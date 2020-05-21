В Симферополе горела заброшенная железная дорога
Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: официальный сайт МЧС РК
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В Симферополе произошел пожар на заброшенной железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Возгорание произошло в районе улицы Внешняя, площадь пожара была 200 квадратных метров. Сообщение в службу спасения поступило днем в 15.36.
Как установили сотрудники, горели заброшенные железнодорожные шпалы, а для тушения даже привлекали пожарный поезд. Сейчас огонь потушен.
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ИСТОЧНИК KP.RU