2020-05-21T00:00:46+03:00
Общество

В Симферополе горела заброшенная железная дорога

Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: официальный сайт МЧС РКПлощадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: официальный сайт МЧС РК
Изменить размер текста:

В Симферополе произошел пожар на заброшенной железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Возгорание произошло в районе улицы Внешняя, площадь пожара была 200 квадратных метров. Сообщение в службу спасения поступило днем в 15.36.

Как установили сотрудники, горели заброшенные железнодорожные шпалы, а для тушения даже привлекали пожарный поезд. Сейчас огонь потушен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе горела заброшенная железная дорога
В Евпатории откроют первую в Крыму Академию футбола
В Симферополе и Севастополе 21 мая частично отключат электричество
После смерти девушки белым лебедям закрыли дорогу к озеру под Евпаторией
В Крыму за неделю в два раза вырос пассажиропоток
В Джанкойский и Ленинский районы Крыма приехала «сцена на колесах»
Медработники Крыма на камеру поблагодарили чиновников за полученные надбавки
Дельфину рассекли голову багром: В Севастополе нашли раненую азовку
Аксенов пожаловался на отсутствие личной жизни из-за коронавируса
Крымчанин получил 8 лет за сбыт наркотиков
Двое срочников в Крыму пойдут под суд за ограбление прохожего
Американский YouTube без объяснений удалил страницу крымского телеканала
В Крыму составили 23 протокола за нарушение санэпирежима на предприятиях
Керченский суд посадил мужчину за избиение жены и домогательства к падчерице
За сутки в крымские обсерваторы попали 17 приезжих
В «Артеке» устроят репетицию курортного сезона для детей
Всех вахтовиков в Крыму заставят сидеть по 2 недели в изоляторе за деньги
Через Крымский мост за сутки не пропустили 4 машины
Крымская полиция поймала за сутки 20 смельчаков без масок
Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает расти
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится чуть больше тысячи человек