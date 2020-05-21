Погода в Крыму на 21 мая: дождь и тепло до +18
21 мая на Крымском полуострове, как и накануне, сохраняется высокая пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха +18°.
В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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