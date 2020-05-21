Крымские подростки пойдут под суд за избиение бездомного

21 Май 2020 2020-05-21T10:19:13+03:00

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В Симферополе уголовное дело в отношении подростков семнадцати и девятнадцати лет отправили в суд. Их обвиняют в избиении бездомного, попавшегося им на пути.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, пьяные студенты колледжа осенью прошлого года по дороге в общежитие наткнулись на спящего бродягу. Алкоголь взял верх над разумом ребят, и они безосновательно напали на мужчину. Последнего с травмами доставили в медучреждение, а преступников задержала полиция.

Сейчас расследование дела завершили, его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Подросткам предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст.111 УК РФ - безосновательное избиение группой людей. Если их признают виновными, то ребятам может грозить до двенадцати лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU