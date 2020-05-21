2020-05-21T10:30:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму подтвердили коронавирус еще у 15 человек за последние сутки

Всего с начала пандемии вирус нашли у 314 человек
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму число зараженных растет ежесуточноВ Крыму число зараженных растет ежесуточноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму по состоянию на 21 мая 2020 года зарегистрировали 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Большинство из них - бессимтомные.

10 зараженных - из города Саки, трое - из Евпатории, двое - из Симферополя.

- Все они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего в республике подтвердили за весь период пандемии 314 случаев заражения коронавирусом, из них 126 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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