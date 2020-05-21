В Крыму подтвердили коронавирус еще у 15 человек за последние сутки
В Крыму по состоянию на 21 мая 2020 года зарегистрировали 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Большинство из них - бессимтомные.
10 зараженных - из города Саки, трое - из Евпатории, двое - из Симферополя.
- Все они выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Всего в республике подтвердили за весь период пандемии 314 случаев заражения коронавирусом, из них 126 человек уже выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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