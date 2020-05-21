В ставке у радиорынка Симферополя утонул подросток

21 Май 2020 2020-05-21T10:51:10+03:00

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В Симферополе в ставке у радиорынка утонул подросток. Тело юноши из воды извлекли водолазы.

По информации источника КП-Крым, несчастный случай произошел днем 20 мая.

В городском ставке утонул 15-летний подросток. Для поиска тела вызывали водолазов МЧС.

Труп нашли в 15-метрах от берега на четырехметровой глубине и передали оперативникам для дальнейших следственных действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU