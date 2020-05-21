2020-05-21T11:09:30+03:00
Общество

Четыре больных коронавирусом в Крыму находятся в тяжелом состоянии

В стационарах продолжает лечение 181 инфицированный
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив !"КП"Фото: Архив !"КП"
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В Крыму четыре человека, больных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. В стационарах проходит лечение 181 пациент, инфицированный новой инфекцией, сообщила вице-премьер, министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

- С учетом новых 15 случаев заражения за истекшие сутки, у нас в Крыму 314 инфицированных человек. 181 продолжают лечение, 126 выписаны из больниц. При этом четыре человека из ковидных больных у нас находятся в тяжелом состоянии, 143 пациента – в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что с 18 мая в Крыму отменен режим обязательной самоизоляции для всех, однако рекомендовано все-таки находиться дома. Кроме того, с 12 мая действует обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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