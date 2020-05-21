Водитель мопеда устроил смертельное ДТП в Симферопольском районе
Поздним вечером в Симферопольском районе водитель мопеда устроил тройное ДТП, в котором погибли два человека.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, на дороге Армянск – Симферополь – Алушта – Ялта водитель мопеда Honda Dio не уступил дорогу автомобилю Mazda 3 и столкнулся с легковушкой.
От удара Mazda выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Mercedes-Benz. В результате происшествия водители мопеда и Mazda погибли.
По факту ДТП полиция начал проверку, пишет «Крымское информационное агентство».
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ИСТОЧНИК KP.RU