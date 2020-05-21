2020-05-21T11:57:56+03:00
Общество

За сутки из Крыма не выпустили 10 автомобилей

А не пропустили через Крымский мост на полуостров 12 машин
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
За сутки через Крымский мост проехало 2755 машинЗа сутки через Крымский мост проехало 2755 машинФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

За сутки Крым по мосту покинуло 2769 машин, десять из которых не выпустили на материк. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель руководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- По Крымскому мосту цифры озвучу: 2755 единиц к нам на прибытие зафиксировано за вчера, 12 мы не допустили. На убытие – 2796 единиц, и 10 выпущены не были, - отметил Александр Смаглин.

Помимо этого, полиция продолжает наблюдать за гостями полуострова – соблюдают ли они четырнадцатидневный режим самоизоляции после приезда в Крым. За сутки проверили 233 адреса и нарушений не обнаружили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд оштрафовал крымчанина за 4 килограмма черной икры
В Крыму 370 тысяч детей получат пособия от Пенсионного фонда
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 21 мая 2020 года составило 126 человек
В Ялте решили отремонтировать памятник жертвам депортации на год раньше, чем планировали
За сутки из Крыма не выпустили 10 автомобилей
Крым опробует 25 тысяч новых тестов на коронавирус
Рыбак все видел, но помочь не смог: Подробности смерти подростка в пруду Симферополя
Водитель мопеда устроил смертельное ДТП в Симферопольском районе
Четыре больных коронавирусом в Крыму находятся в тяжелом состоянии
В ставке у радиорынка Симферополя утонул подросток
В Крыму подтвердили коронавирус еще у 15 человек за последние сутки
Крымские подростки пойдут под суд за избиение бездомного
Погода в Крыму на 21 мая: дождь и тепло до +18
В Симферополе горела заброшенная железная дорога