За сутки из Крыма не выпустили 10 автомобилей

21 Май 2020 2020-05-21T11:57:56+03:00

А не пропустили через Крымский мост на полуостров 12 машин

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За сутки Крым по мосту покинуло 2769 машин, десять из которых не выпустили на материк. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель руководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- По Крымскому мосту цифры озвучу: 2755 единиц к нам на прибытие зафиксировано за вчера, 12 мы не допустили. На убытие – 2796 единиц, и 10 выпущены не были, - отметил Александр Смаглин.

Помимо этого, полиция продолжает наблюдать за гостями полуострова – соблюдают ли они четырнадцатидневный режим самоизоляции после приезда в Крым. За сутки проверили 233 адреса и нарушений не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU