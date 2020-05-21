2020-05-21T11:57:30+03:00
Общество

Крым опробует 25 тысяч новых тестов на коронавирус

Они помогут санаторно-курортному сектору и общепиту
Анна КИРИЕНКО
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Тест-системы за 15 минут определяют наличие в крови коронавируса. Фото: пресс-служба МЧС РКТест-системы за 15 минут определяют наличие в крови коронавируса. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Крым заказал 25 тысяч новых экспресс-тестов по выявлению коронавируса. Они позволят возобновить работу санаторно-курортного сектора и объектов общепита.

- Эффективность новых тестов подтверждена Роспотребнадзором и Минздравом, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - 15 минут от момента взятия пробы крови из пальца, очень простая система.

По словам главы региона, он лично общался с собственниками предприятия и получил гарантию поставок в любых объемах. На их основе возможно просчитать модель организации курортного сезона. Свои предложения Совет министров Крыма подготовит к совещанию с правительством РФ.

- На мой взгляд решение нащупаем, так или иначе найдем, - убежден Аксенов.

Он добавил, что речь идет об организации курортного сезона для жителей Крыма без туристов из других регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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