Крым опробует 25 тысяч новых тестов на коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T11:57:30+03:00

Тест-системы за 15 минут определяют наличие в крови коронавируса. Фото: пресс-служба МЧС РК

Они помогут санаторно-курортному сектору и общепиту

Изменить размер текста: A A

Крым заказал 25 тысяч новых экспресс-тестов по выявлению коронавируса. Они позволят возобновить работу санаторно-курортного сектора и объектов общепита.

- Эффективность новых тестов подтверждена Роспотребнадзором и Минздравом, – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - 15 минут от момента взятия пробы крови из пальца, очень простая система.

По словам главы региона, он лично общался с собственниками предприятия и получил гарантию поставок в любых объемах. На их основе возможно просчитать модель организации курортного сезона. Свои предложения Совет министров Крыма подготовит к совещанию с правительством РФ.

- На мой взгляд решение нащупаем, так или иначе найдем, - убежден Аксенов.

Он добавил, что речь идет об организации курортного сезона для жителей Крыма без туристов из других регионов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU