В Ялте решили отремонтировать памятник жертвам депортации на год раньше, чем планировали

21 Май 2020 2020-05-21T12:29:03+03:00

Стелу в память о депортированных в 1944 году не ремонтировали более четверти века. Фото: официальный сайт Администрации города Ялты.

Монумент не реставрировали более двадцати пяти лет

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В Ялте памятника жертвам депортации отремонтируют в этом году. Об это сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

Вокруг обелиска в сквере им. Калинина поставили пять мраморных досок с фамилиями депортированных в 1944 году. Сам памятник установили более двадцати пяти лет тому назад. За все время напольные плиты и ступени его успели потрескаться, даже где-то откололись куски. Постепенно разрушается и площадка мемориала.

Несмотря на то, что реставрацию стелы планировали на 2021 год, глава администрации приказал в срочном порядке взяться за ее ремонт.

- На этой неделе готовится документация и будет начат ремонт самого памятника, - отметил помощник главы администрации Ялты Сейран Меметов.

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ИСТОЧНИК KP.RU