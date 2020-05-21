2020-05-21T13:03:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 21 мая 2020 года составило 126 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Крыму на 21 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму число выздоровевших от коронавируса растетВ Крыму число выздоровевших от коронавируса растетФото: Олег ЗОЛОТО
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В республике зарегистрировали с начала пандемии 314 случаев заражения коронавирусом. При этом число выздоровевших от коронавируса в Крыму по состоянию на 21 мая 2020 года составило уже 126 человек.

Скончались за все время 9 человек, зараженных коронавирусом. У всех было множество хронических заболеваний, осложнявших течение болезни.

В реанимации на сегодняшний день находятся 4 человека в тяжелом состоянии. Еще 143 пациента из числа проходящих лечение - в состоянии средней степени тяжести.

За последние сутки специалисты подтвердили коронавирус у 15 жителей Крыма, большинство из них переносят инфекцию без клинических симптомов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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