В Крыму 370 тысяч детей получат пособия от Пенсионного фонда
В Крыму 370 тысяч детей имеют право на получение социальных пособий от Пенсионного фонда. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Республике Крым Людмила Кудрявцева.
- В течение полутора месяцев мы должны отработать документы и осуществить выплату, которая им положена. Хотим напомнить мамам, что право на получение выплаты имеют граждане РФ и те, кто проживает на территории РФ, - заявила Кудрявцева.
Управляющая отделением ПФР в Крыму уточнила, что дети граждан РФ, которые проживают в других странах, не будут иметь права на такие выплаты.
Также не должно возникнуть проблем с начислением выплат тем гражданам, у которых дети имеют украинские свидетельства о рождении, но они проживали в Крыму на 18 марта 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU