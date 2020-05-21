2020-05-21T13:15:37+03:00
Общество

В Крыму 370 тысяч детей получат пособия от Пенсионного фонда

Осуществить выплаты в фонде пообещали в течение полутора месяцев
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму 370 тысяч детей имеют право на получение социальных пособий от Пенсионного фонда. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Республике Крым Людмила Кудрявцева.

- В течение полутора месяцев мы должны отработать документы и осуществить выплату, которая им положена. Хотим напомнить мамам, что право на получение выплаты имеют граждане РФ и те, кто проживает на территории РФ, - заявила Кудрявцева.

Управляющая отделением ПФР в Крыму уточнила, что дети граждан РФ, которые проживают в других странах, не будут иметь права на такие выплаты.

Также не должно возникнуть проблем с начислением выплат тем гражданам, у которых дети имеют украинские свидетельства о рождении, но они проживали в Крыму на 18 марта 2014 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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