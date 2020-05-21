Суд оштрафовал крымчанина за 4 килограмма черной икры
Сакский суд осудил мужчину из Симферополя за незаконную добычу и торговлю черной икрой рыбы, занесенной в Красную книгу РФ.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК, 31-летнего мужчину уже подозревали в незаконном промысле рыбы, занесенной в Красную книгу. Но без доказательств осудить его не могли.
Спустя время подозреваемого задержали во время поездки в Евпаторию. При обыске у него нашли четыре килограмма черной икры, которую отправили на экспертизу. Выяснилось, что икра принадлежала калуге. Общая сумма этого ущерба получилась около 330 тысяч рублей.
Дальнейшее расследование привело сотрудников к доказательствам торговли краснокнижной продукции, а также вывело на место ее хранения в Симферополе.
Служители Фемиды наказали виновнику уплатить крупный штраф в десятки тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU