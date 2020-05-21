Ялтинский природный заповедник стал платным

21 Май 2020 2020-05-21T14:20:13+03:00

Проход по заповеднику нужно согласовать и оплатить. Фото: ЯГЛПЗ/ВК

За его посещение без разрешения будут штрафовать на 3 тысячи

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Ялтинский горно-лесной природный заповедник с переходом на федеральный статус станет платным для посещения. Штраф за визит на заповедную территорию без разрешения составит 3 тысячи рублей.

- Законодательство позволяет нам брать оплату за проход, - сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин. - Мы определились с ценой, для крымчан она будет ниже в два раза.

Расчет и обоснование стоимости находится на согласовании в Минприроды РФ. Посещение заповедника до 31 мая запрещено в связи с высоким классом пожароопасности.

Впоследствии для прохода по заповеднику необходимо получить разрешение дирекции «Заповедного Крыма» и внести плату за пользование стоянкой, местом для отдыха, смотровой площадкой и зоной для пикников.

- Мы будем брать оплату по обустроенным маршрутам, - подчеркнул Бородин. - Нам требуются деньги для обустройства и для поддержания маршрутов в нормальном состоянии.

При этом дирекция самостоятельно выносит постановления по административному производству и имеет право штрафовать за несанкционированное посещение заповедника на 3 тысячи рублей.

В ФГБУ «Заповедный Крым» вошли 4 федеральных заповедника - Лебяжьи острова, Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский, и два федеральных заказника - Малое филлофорное поле и Каркинитский заказник. В региональном статусе плата за их посещение не взималась.

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ИСТОЧНИК KP.RU