2020-05-21T15:05:43+03:00
Общество

На территории Ялтинского заповедника нашли десятки незаконных домов

По кадастровым номерам земельные участки находятся даже не в Ялте
Анна КИРИЕНКО
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ВЯлтинском заповеднике десятки незаконных построекВЯлтинском заповеднике десятки незаконных построекФото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В границах Ялтинского горно-лесного природного заповедника нашли десятки незаконных домов. Собственники купили участки еще в украинский период и оформили постройки в соответствии с законом.

- До сих пор идут судебные разбирательства по поводу участков, выделенных на его (заповедника) территории, - сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин. - Думаю, что мы еще долго будем разбираться с землями, которые на наш взгляд, выделены незаконно.

В качестве примера Бородин привел ситуацию, когда собственники купили земельные участки еще при украинской юрисдикции, выстроили дома, зарегистрировали и поставили на кадастровый учет. Но по нумерации участок с таким номером находится в другом месте и не в границах города Ялта. Фактически же домовладение находится на заповедной территории.

- Мне лично людей жаль, они приобрели участок, оформили его и вопросов к ним не было. Но мы заберем эти участки и снесем постройки, - заверил директор учреждения.

Остальные заповедные территории переданы на баланс «Заповедного Крыма» без вынесенных в натуру границ и постановки на кадастровый учет. Деньги на это Минприроды РФ выделило в этом году. Площадь заповедников останется неизменной.

В ФГБУ «Заповедный Крым» вошли 4 федеральных заповедника, расположенных на полуострове - Лебяжьи острова, Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский, и два федеральных заказника - Малое филлофорное поле и Каркинитский заказник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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