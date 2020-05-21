На защиту Ялтинского заповедника от пожаров нужно 100 миллионов

21 Май 2020 2020-05-21T15:30:50+03:00

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На противопожарную защиту Ялтинского горно-лесного природного заповедника нужно 100 миллионов рублей. В июле начнутся проектные работы по обустройству системы видеонаблюдения на заповедной территории.

- В заповедной системе России нет таких пожароопасных заповедников, - указал директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин. - Не меньше 100 миллионов нужно с видеонаблюдением и организацией единой диспетчерской службы.

Их действующих четырех лесопожарных станций останется две. Остальные будут пунктами хранения пожарного инвентаря. Дирекция учреждения закупает технику и емкости для накопления воды - пожарных водоемов на территории заповедника мало, а горит он часто. По оценке Бородина, 30-40% пожаров возникают из-за отсутствия контроля за территорией.

Напомним, посещение Ялтинского заповедника станет платным, как и использование объектов туристской инфраструктуры на его территории. Стоимость находится на согласовании в Минприроды РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU