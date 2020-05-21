«Чтоб они сдохли»: Глава администрации Алушты оскандалилась в прямом эфире

21 Май 2020 2020-05-21T16:11:08+03:00

Глава администрации Алушты Галина Огнева во время заседания оперштаба оскандалилась. Фото: скриншот из видеозаписи заседания оперштаба.

Галина Огнева слишком резко отреагировала на сообщение о нарушении самоизоляции

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Глава администрации Алушты Галина Огнева во время заседания оперативного штаба дала волю эмоциям и стала героиней скандала.

Чиновница некорректно высказалась о туристах, которые нарушили режим самоизоляции: остановились на пляже Алушты с палатками. Вместе с ними были две собаки.

- Чтоб они сдохли, эти собачки, - произнесла сити-менеджер во время заседания оперативного штаба,которое транслировалось в прямом эфире, при этом попытавшись отодвинуть микрофон от лица. Но это не помогло, и все было отчетливо слышно.

Из-за столь резкого выражения на Огневу посыпались упреки в соцсетях. Позднее глава администрации публично принесла свои извинения по поводу этого недоразумения.

- Я абсолютно не имела ввиду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Сожалею, если я где-то выразила мысль не совсем корректно, - прокомментировала ситуацию Огнева в своем Facebook.

Помимо этого она попросила людей не заострять внимания на неосторожных словах.

- Мне хотелось бы, чтобы люди, наоборот, видели и понимали, что главы (муниципалитетов) переживают, а не цеплялись к какой-нибудь одной фразе и мусолили это. Разве в Крыму больше нет проблем?! – отметила сити-менеджер Галина Огнева.

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Глава администрации Алушты оскандалилась в прямом эфире.Видео: Черный список Алушта / ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU