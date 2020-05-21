Директор «Заповедного Крыма» не видит смысла в горнолыжном курорте на Ай-Петри

21 Май 2020 2020-05-21T16:06:49+03:00

Смысла в горнолыжном курорте на Ай-Петри нет, но есть смысл узнать это за 2 миллиона рублей Фото: Анна КИРИЕНКО

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Директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин не видит смысла в создании горнолыжного курорта на плато Ай-Петри. При отсутствии стабильного снежного покрова и доступности лыжных трасс «Красной поляны» в Сочи центр зимнего отдыха в Крыму не будет иметь экономического успеха.

- Безусловно, Ай-Петри стоит рассматривать как некий туристический кластер, - считает Бородин. - Будет ли это горнолыжный курорт, вопрос, на мой взгляд, дискуссионный. Поскольку там не так много снега, чтобы делать горнолыжный курорт, и в часовой близости на самолете от «Красной поляны» мне кажется это не совсем разумно.

Руководитель учреждения, куда отныне входит Ялтинский горно-лесной природный заповедник с Ай-Петри, напомнил, что с 2004 года идут разговоры о том, чтобы построить на плато горнолыжный комплекс, но дальше намерений дело не идет. В тоже время территория, входящая в административные границы Ялты, нуждается в том, чтобы ее благоустроить, создать туристический центр, и снизить антропогенную нагрузку с заповедных земель в непосредственной близости.

- Там можно только постоять и поплакать, глядя в сторону Бахчисарая, и получить эстетическое наслаждение, глядя в сторону Ялты, - отметил Бородин. - Прекрасный вид, отличный воздух и то, что за спиной, не коррелируется с этим.

В прошлом году Минкурортов Крыма заказало за 2 миллиона рублей научно-исследовательскую работу «Оценка возможности создания горнолыжного туристско-рекреационного кластера в районе гор Ай-Петри и Чатыр-Даг, Республика Крым». Договор на проведение исследования подписали с фирмой из Санкт-Петербурга«Эндикон-Эксперт», которая по данным ЕГРЮЛ, занимается сертификацией уже существующих горнолыжных трасс и никак не связана с научной деятельностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU