Почти 20 тысяч крымчан воспользовались междугородними автобусами за три дня работы
За три дня работы станций «Крымавтотранса» после отмены ограничений предприятие обслужило больше 19 тысяч человек.
Как сообщил директора ГУП Андрей Бессмертный, с момента запуска в работу междугороднего транспорта и увеличения количества рейсов пригородного сообщения от крымских автостанций перевезено более 19 тысяч пассажиров. Из них больше 5 тысяч - это пассажиры междугороднего направления.
Сегодня из 59 автовокзалов и автостанций восстановлена работа на 43. Всего на 20 мая совершено 856 рейсов, 40% которых были междугородними.
Билеты на рейсы продаются только на нечетные места ради соблюдения социальной дистанции.
Напомним, что «Крымавтотранс» возобновил свою работу с 18 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU