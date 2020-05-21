Почти 20 тысяч крымчан воспользовались междугородними автобусами за три дня работы

21 Май 2020 2020-05-21T16:00:05+03:00

Из 59 автовокзалов и автостанций восстановлена работа на 43

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За три дня работы станций «Крымавтотранса» после отмены ограничений предприятие обслужило больше 19 тысяч человек.

Как сообщил директора ГУП Андрей Бессмертный, с момента запуска в работу междугороднего транспорта и увеличения количества рейсов пригородного сообщения от крымских автостанций перевезено более 19 тысяч пассажиров. Из них больше 5 тысяч - это пассажиры междугороднего направления.

Сегодня из 59 автовокзалов и автостанций восстановлена работа на 43. Всего на 20 мая совершено 856 рейсов, 40% которых были междугородними.

Билеты на рейсы продаются только на нечетные места ради соблюдения социальной дистанции.

Напомним, что «Крымавтотранс» возобновил свою работу с 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU