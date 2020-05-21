Привязали к дереву и бросили умирать в лесу: Случайные прохожие спасли жизнь собаке

21 Май 2020 2020-05-21T17:16:01+03:00

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Дружка нашли в лесу привязанным к дереву: один конец тонкого троса обвивал сосну, а другой собачью шею. Бедолага не хотел умирать и так отчаянно боролся за свою жизнь, что довольно серьезно повредил шею.

Пса привязали к дереву тросом. Фото: Елена Терлецкая/VK

Добрые люди освободили пса и отвели в приют. Там найденыша сначала восприняли настороженно.

- Когда слышишь историю про привязанную в лесу собаку, думаешь, конечно, что это сделали изверги. Но все же перебираешь варианты для оправдания такой жесткости: может животное агрессивное или какое-то проблемное, - рассказывают зоозащитники.

- Но, когда ты видишь собаку, которая лижет тебе руки, улыбается и смотрит преданными и благодарными глазами, то понимаешь, что никаких оправданий быть не может! Это бесчеловечно! Дико!

Пес находиться на временной передержке, где ему заботливо обрабатывают заживающие раны на шее.

Пес благодарен за спасение. Фото: КРОО «ВЕРНЫЙ ДРУГ», г.Симферополь/VK

Крымские волонтеры ищут ему новых хозяев: - Очень ласковый, преданный и любящий людей мальчик. Каждую секунду ему хочется проводить в обществе человека. Парень совершенно очаровательный. Прекрасно подойдет в семью с детками. Отлично ходит на поводке.

Всю информацию о Дружке можно получить по телефону: +7978 818 58 69 (Елена Терлецкая)

ИСТОЧНИК KP.RU