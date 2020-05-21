В Крыму электроэнергия с 1 июля подорожает на 8%
Крымчанам напомнили в ГУП РК «Крымэнерго» о новых тарифах на электричество, действие которых начнется с 1 июля 2020 года.
Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго», теперь городские жители за электроэнергию будут отдавать на 8% больше. Стоимость 1 киловатта за час при использовании до 150 киловатт в месяц будет 3.31 рубль, от 150 до 800 в месяц – 4.15, а при расходовании более 800 киловатт – 5.03 рубля.
Жители же сельской местности будут платить за 1 киловатт в час при потреблении до 150 киловатт в месяц 3.12 рубля, от 150 до 800 – 3.84 рубля, а за расход более 800 киловатт – 5.03 рубля.
С приказом более подробно можно знакомиться по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU