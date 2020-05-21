Бездомный, которому выписали два штрафа за нарушение самоизоляции, получил жилье

21 Май 2020 2020-05-21T16:39:09+03:00

С 90-х Владимир жил на улице, а теперь у него есть свое жилье. Фото: Сергей Михайлов

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Бездомному симферопольцу Владимиру Котолупову, которому дважды выписывали штрафы за нарушение режима самоизоляции, наконец, дали комнату в общежитии.

Котолупов с 90-х был на улице, а когда в Крыму ввели режим самоизоляции, ему попросту негде было его соблюдать. Полицейские дважды хотели выписать Владимиру штраф - 26 апреля и 10 мая, но оба протокола были аннулированы.

- Мне вчера уже выдали ключи от комнаты. Даже не верю своему счастью! Ведь был на улице больше 20-ти лет. Благодарю своего адвоката Сергея Михайлова, который помог мне восстановить документы, и администрацию Симферополя, что помогли с жильем, - поделился с КП-Крым Владимир Котолупов.

Бывший бездомный теперь работает дворником с зарплатой в 22 тысячи рублей. Для Владимира это большие деньги, ведь раньше за месяц он мог потратить около трех тысяч рублей. Теперь же эту сумму он будет тратить на комнату в общежитии, благо, что средства теперь есть.

- Условия у меня там хорошие: есть кухня, ванная комната. Правда, мебели пока нет, даже кровати. Но это я потом куплю. Главное, что есть свой угол. Рядом живет пожилая семейная пара, хорошие соседи, мне с ними повезло, - делится Котолупов.

Хоть теперь Владимир и перестал быть бездомным, он надеется получить свою квартиру и стоит в очереди как сирота.

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ИСТОЧНИК KP.RU