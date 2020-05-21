В Симферополе пруды Екатерининского сада чистят от мусора

21 Май 2020 2020-05-21T17:06:38+03:00

После очищения в пруды посадят кувшинки. Фото: официальный сайт Администрации города Симферополь.

После очистительных работ в прудах разведут кувшинки

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Симферопольские пруды Екатерининского сада начали очищать от мусора, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Воду уже слили, дно очищают от мусора, ила и водорослей. Как только с этим закончат, спецмашины промоют чаши и заполнят их водой.

- Очистку и вывоз собранного мусора планируем завершить уже сегодня, - отметил директор МБУ «Город» Виталий Стешенко.

Также он добавил, что после очистительных работ в пруды посадят кувшинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU