В Симферополе пруды Екатерининского сада чистят от мусора
После очистительных работ в прудах разведут кувшинки
После очищения в пруды посадят кувшинки. Фото: официальный сайт Администрации города Симферополь.
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Симферопольские пруды Екатерининского сада начали очищать от мусора, сообщили в пресс-службе администрации столицы.
Воду уже слили, дно очищают от мусора, ила и водорослей. Как только с этим закончат, спецмашины промоют чаши и заполнят их водой.
- Очистку и вывоз собранного мусора планируем завершить уже сегодня, - отметил директор МБУ «Город» Виталий Стешенко.
Также он добавил, что после очистительных работ в пруды посадят кувшинки.
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ИСТОЧНИК KP.RU