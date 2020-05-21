В Симферополе и Севастополе 22 мая частично отключат электричество

21 Май 2020 2020-05-21T17:04:09+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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22 мая, в пятницу в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Временные перебои с подачей электричества произойдут, потому что идет ремонт электросетей.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Родниковое – ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет), 11-27(нечет),31-35(нечет) (скважина №1-6, №53, парники, насосная Фороса), ул. Скитальца (ж.д. Воронина дача Скитальца, охот станция);

село Россошанка – ул. Байдарская 12,22, 15-А, пер. Байдарский 5-7(нечет), ул. Жемчужная 2-12(чет), 1-5(нечет),11, пер. Запрудный 4-А,2,6,18, 7-А,9-А,1-11(нечет), ул. Фролова 4-16 (чет), 1-17(нечет), ул.Запрудная 4-6(чет),28,36, 7-А, ул. Таврическая 19, пер. Озерный;

село Колхозное – ул. Колхозная 4-6(чет), 3-В,7-А,7-Б,7-В,7,29, ул. Горная 1-9(нечет);

село Ново-Бобровка – ул. Гористая 8, уч.905,3,9, ул. Герасина 8-А.

с 9.00 до 13.00

пр. Стрелецкий 37-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU