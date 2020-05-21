2020-05-21T17:28:51+03:00
Общество

Участнику резонансного убийства в севастопольском баре дали десять лет

Изначально прокуратура запрашивала для Юсупа Шамсутдинова 17 лет, а потерпевшая сторона - 20
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ForPostФото: ForPost
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Уроженец Дагестана Юсуп Шамсутдинов, зарезавший мужчину во время конфликта в севастопольском баре «Бенефис», получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, убийца выплатит 2 миллиона рублей жене погибшего в счет возмещения морального вреда. Такое решение вынес Севастопольский городской суд, передает ForPost.

Изначально Шамсутдинова обвиняли по части 2 статьи 213 (хулиганство) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских убеждений). Но суд переквалифицировал статью и обвинил мужчину в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, в феврале 2019 года в «Бенефисе» произошел конфликт между тремя вооруженными мужчинами и двумя посетителями бара. В результате драки мужчина, отец двоих детей получил смертельное ранение на глазах у жены. Олег Сытник погиб, Юсупу Шапмсутдинову вынесли приговор, в два других участника конфликта - Абдурахманов и Курбанов - объявлены в розыск, их обвиняют в совершении хулиганства.

Издание отмечает, что изначально прокуратура запрашивала для Шамсутдинова 17 лет, а потерпевшая сторона - 20 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу, и адвокат жены погибшего Евгений Васильченко намерен подавать апелляцию на решение суда.

- Суд огласил приговор, дело Шамсутдинова было переквалифицировано на ч.1 ст.105 УК РФ - то есть на «простое» умышленное убийство. По хулиганству, ч. 2 ст. 213, он был оправдан. Я, как представитель потерпевшей, не согласен с этим приговором, не согласен с выводами суда относительно переквалификации. Считаю, что даже в рамках ч. 1 ст. 105 наказание является чрезмерно мягким - 10 лет лишения свободы. Поэтому, как сказала моя доверительница, этот приговор будет нами обжалован, - подчеркнул адвокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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