2020-05-21T18:07:46+03:00
Общество

Сотрудникам предприятия «Вода Крыма» пытались сократить зарплаты

Глава республики пообещал не допустить ухудшений условий труда
Надежда ДАЦЮК
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Сотрудникам предприятия хотели сократить рабочую неделю до четырех днейСотрудникам предприятия хотели сократить рабочую неделю до четырех днейФото: Надежда ДАЦЮК
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Сотрудники госпредприятия «Вода Крыма» пожаловались главе региона Сергею Аксенову на то, что им хотят сократить количество рабочих дней до четырех в неделю, а вместе с изменением рабочего графика - урезать и зарплату.

На это Аксенов во время оперативного штаба заявил, что у сотрудников предприятия и других ГУПов не изменятся условия труда.

- Никаких изменений ни количестве рабочих дней, ни в изменениях условий оплаты труда для государственных унитарных предприятий не предусмотрено. Это касается не только «Воды Крыма». Ухудшения условий работы не будет. Те люди, которые непосредственно работают на земле, никаких сокращений и изменений условий труда, - пообещал Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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