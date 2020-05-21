2020-05-21T18:19:20+03:00
Общество

Начало ЕГЭ в России перенесли на 29 июня

Экзамены пройдут в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Начало Единого государственного экзамена в России перенесли на 29 июня. Девятиклассникам же не придется сдавать ОГЭ - экзамены отменили, а аттестаты заполнили на основе годовых оценок.

- Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но российская система образования, школьники, студенты и их наставники достойно выдержали испытание, - сообщил президент России Владимир Путин. - В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11 класс. Всех беспокоит, что будет с ЕГЭ, предлагалось полностью его отменить. Но за минувшие годы ЕГЭ стал инструментом объективной оценки знаний, поэтому было решено перенести на 29 июня.

Экзамены пройдут в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Роспотребнадзора. То есть количество учащихся в аудиториях уменьшат, кроме того, они будут сидеть на расстоянии не меньше 1,5 метра друг от друга.

- Будет проведена дезинфекция помещений, на входе у каждого посетителя будет измеряться температура. Экзамен по русскому языку, как самый массовый, будет разделен на два дня, - передает kp.ru слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, в этом году увеличится количество бюджетных мест, их выделят дополнительно 11 тысяч. Предполагается, что прием документов в вузы от абитуриентов начнется в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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