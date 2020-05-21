Крым получит больше 35 миллионов рублей для поощрения соцработников

21 Май 2020 2020-05-21T18:46:47+03:00

Сумма стимулирующих зависит от квалификации сотрудника и от работы непосредственно с больными коронавирусом Фото: Анастасия ЖУКОВА

Сумма стимулирующих зависит от квалификации сотрудника и от работы с больными коронавирусом

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Крыму выделили больше 35 миллионов рублей для поощрительных выплат соцработникам за работу с коронавирусными больными. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства РФ.

Всего по стране на сотрудников соцорганизаций выделили более 7,6 миллиарда рублей. Деньги выделили из резервного фонда российского правительства Министерству труда и соцзащиты, которое и займется их распределением по регионам.

Поощрительные выплаты получат сотрудники стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания.

Сумма стимулирующих зависит от квалификации сотрудника и от работы непосредственно с больными коронавирусом. При этом если во время работы у него выявят коронавирус, право на выплаты он все равно будет иметь.

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ИСТОЧНИК KP.RU