Крым получит больше 35 миллионов рублей для поощрения соцработников
Крыму выделили больше 35 миллионов рублей для поощрительных выплат соцработникам за работу с коронавирусными больными. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства РФ.
Всего по стране на сотрудников соцорганизаций выделили более 7,6 миллиарда рублей. Деньги выделили из резервного фонда российского правительства Министерству труда и соцзащиты, которое и займется их распределением по регионам.
Поощрительные выплаты получат сотрудники стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания.
Сумма стимулирующих зависит от квалификации сотрудника и от работы непосредственно с больными коронавирусом. При этом если во время работы у него выявят коронавирус, право на выплаты он все равно будет иметь.
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ИСТОЧНИК KP.RU