Как обжаловать штрафы за ложное нарушение самоизоляции

21 Май 2020 2020-05-21T19:25:10+03:00

Что делать если вы честно соблюдали самоизоляцию, а вам прилетел штраф? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Обжаловать ложные штрафы за нарушение самоизоляции можно и даже нужно. Ведь такие штрафы, по большей части, техническая ошибка.

Например, если есть рабочий пропуск и если за ним закреплен автомобильный номер, то ездить можно без ограничений.

Для того, чтобы обжаловать штраф, нужно сделать скриншот пропуска и скопировать сам код для прикрепления к жалобе. Далее нужно зайти на сайт «Автокод» и там найти кнопку «Обжаловать штраф».

Следующий шаг - вбить в нужные строчки номер пропуска и дату его выписки. Еще обязательно нужно прикрепить письменную жалобу.

Все необходимые бланки с примерами заполнения есть на сайте. Бланк нужно заполнить от руки, и отсканировать, а затем уже отправлять в инспекцию, пишет kp.ru.

Обращение уходит в МАДИ, и рассматривают его в течение 10 дней. Если этот вариант не сработал, стоит писать жалобу в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU