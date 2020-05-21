Как обжаловать штрафы за ложное нарушение самоизоляции
Обжаловать ложные штрафы за нарушение самоизоляции можно и даже нужно. Ведь такие штрафы, по большей части, техническая ошибка.
Например, если есть рабочий пропуск и если за ним закреплен автомобильный номер, то ездить можно без ограничений.
Для того, чтобы обжаловать штраф, нужно сделать скриншот пропуска и скопировать сам код для прикрепления к жалобе. Далее нужно зайти на сайт «Автокод» и там найти кнопку «Обжаловать штраф».
Следующий шаг - вбить в нужные строчки номер пропуска и дату его выписки. Еще обязательно нужно прикрепить письменную жалобу.
Все необходимые бланки с примерами заполнения есть на сайте. Бланк нужно заполнить от руки, и отсканировать, а затем уже отправлять в инспекцию, пишет kp.ru.
Обращение уходит в МАДИ, и рассматривают его в течение 10 дней. Если этот вариант не сработал, стоит писать жалобу в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU