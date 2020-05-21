Психолог: Негативное воздействие карантина на психику преувеличивают

21 Май 2020 2020-05-21T21:28:51+03:00

Режим самоизоляции в Крыму стал рекомендованным, но не обязательным Фото: Михаил ПАТЛИС

Клиентов у психологов из-за самоизоляции больше не станет, считает Евгений Черный

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Декан факультета психологии Таврической академии КФУ Евгений Черный рассказал, столкнутся ли люди с различными психологическими проблемами из-за режима самоизоляции.

Эксперт отмечает, что во время пандемии важно соблюдать меру и не поддаваться всевозможным фобиям. К примеру, не следует шарахаться от людей, хотя и необходимо помнить о соблюдении дистанции, масочном режиме в общественных местах.

- Необходимо проявлять бдительность, но делать это рационально, - говорит психолог.

При этом Евгений Черный считает, что негативные последствия длительного карантина для психики преувеличивают.

- В любое время есть люди, которые быстрее или медленнее адаптируются к тем или иным новым условиям. Это индивидуальные различия... Люди психически и психологически относительно здоровые и относительно стабильные эмоционально – кто-то быстрее, кто-то медленнее, но все придут в норму. Я вообще не вижу причин для серьезного беспокойства, - цитирует специалиста Крымская газета.

Евгений Черный уверен, что у него и коллег не прибавится клиентов из-за самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU