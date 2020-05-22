Погода в Крыму на 22 мая: ветрено и тепло до +18

22 Май 2020 2020-05-22T06:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

22 мая, в пятницу на Крымском полуострове в силе высокая пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°; днем +16…+18°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU