2020-05-22T06:33:10+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 мая: ветрено и тепло до +18

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК переменная облачность.На ЮБК переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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22 мая, в пятницу на Крымском полуострове в силе высокая пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°; днем +16…+18°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северный до 14 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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