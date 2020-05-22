2020-05-22T10:04:30+03:00
Общество

Ураза-байрам 2020 в Крыму: В муфтияте рассказали, как пройдет праздник

Из-за угрозы коронавируса Ураза-байрам 2020 в Крыму отметят без привычных массовых богослужений
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ДУМКФото: пресс-служба ДУМК
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В Духовном управлении мусульман Крыма рассказали, как пройдет Ураза-байрам (Ораза-байрам) в Крыму в 2020 году. Так, из-за коронавируса в регионе отменили традиционные джума-намаз и байрам-намаз.

- Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет, - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ДУМК. - Здоровье — это дар Аллаха, который человек обязан беречь и которым он должен распоряжаться наилучшим образом.

В муфтияте поблагодарили всех верующих за понимание, а также за соблюдение всех мер, принимаемых властями для того, чтобы остановить распространение коронавируса среди населения.

СПРАВКА КП

Ураза-байрам (Ораза-байрам, Праздник разговения, Ид-аль-Фитр) - один из главных мусульманских праздников, отмечается в день окончания поста в месяц Рамадан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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