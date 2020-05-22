В Крыму подтвердили еще 10 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Крыму по состоянию на 22 мая 2020 года зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом.
- Девять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга, один - при обращении пациента за медицинской помощью, - отметил глава РК Сергей Аксенов.
Большинство заболевших - из очага в Сакской районной больнице.
Всех пациентов госпитализировали в стационары инфекционных больниц.
Всего с начала пандемии в Крыму подтвердили коронавирус у 324 человек, из них 130 уже переболели и выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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