В Крыму подтвердили еще 10 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

22 Май 2020 2020-05-22T10:08:25+03:00

В Крыму подтвердили еще 10 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Крыму по состоянию на 22 мая 2020 года зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом.

- Девять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга, один - при обращении пациента за медицинской помощью, - отметил глава РК Сергей Аксенов.

Большинство заболевших - из очага в Сакской районной больнице.

Всех пациентов госпитализировали в стационары инфекционных больниц.

Всего с начала пандемии в Крыму подтвердили коронавирус у 324 человек, из них 130 уже переболели и выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU