Глава Республики Крым поздравил выпускников с окончанием школы
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил выпускников. Он отметил, что взрослая жизнь - нелегкий путь, который требует настойчивости и силы духа. Также глава РК попросил никогда не забывать родную школу.
- С последним звонком заканчиваются школьные годы. Вы вступаете в новую самостоятельную жизнь, в которой вам предстоит реализовать свои таланты, проявить упорство в достижении поставленных целей и умение преодолевать трудности и преграды, - написал Сергей Валерьевич на своей странице в Facebook
Помимо этого он подчеркнул, что хоть завершение учебного года празднуется в режиме самоизоляции, это не должно как-то повлиять на активность абитуриентов.
- Вы заканчиваете учебный год в особых условиях, которые связаны с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С одной стороны, это, конечно, вынужденные и временные ограничения, а с другой – уникальный опыт. А любой опыт, как известно, никогда не бывает лишним, - добавил Сергей Аксенов.
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Глава Республики Крым поздравил выпускников с окончанием школы..Видео: официальная страница в соцсетях Сергея Аксенова
ИСТОЧНИК KP.RU