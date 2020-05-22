2020-05-22T10:36:19+03:00
Общество

Глава Республики Крым поздравил выпускников с окончанием школы

Он пожелал абитуриентам быть настойчивыми в преодолении преград
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Глава Республики Крым пожелал абитуриентам быть настойчивыми в преодолении преград. Фото: скриншот из видеозаписи.Глава Республики Крым пожелал абитуриентам быть настойчивыми в преодолении преград. Фото: скриншот из видеозаписи.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил выпускников. Он отметил, что взрослая жизнь - нелегкий путь, который требует настойчивости и силы духа. Также глава РК попросил никогда не забывать родную школу.

- С последним звонком заканчиваются школьные годы. Вы вступаете в новую самостоятельную жизнь, в которой вам предстоит реализовать свои таланты, проявить упорство в достижении поставленных целей и умение преодолевать трудности и преграды, - написал Сергей Валерьевич на своей странице в Facebook

Помимо этого он подчеркнул, что хоть завершение учебного года празднуется в режиме самоизоляции, это не должно как-то повлиять на активность абитуриентов.

- Вы заканчиваете учебный год в особых условиях, которые связаны с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С одной стороны, это, конечно, вынужденные и временные ограничения, а с другой – уникальный опыт. А любой опыт, как известно, никогда не бывает лишним, - добавил Сергей Аксенов.

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Глава Республики Крым поздравил выпускников с окончанием школы..Видео: официальная страница в соцсетях Сергея Аксенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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