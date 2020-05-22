Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Крыму на август
Ученые Крымского федерального университета сделали прогноз распространения коронавируса в регионе. При полной отмене карантинных мероприятий заболеваемость будет нарастать и ее пик придется на конец августа.
- При этом пиковое количество необходимых госпитализаций может приблизиться к 50 тысячам человек, а это система здравоохранения выдержать не сможет, - отметил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Правда, необходимо сделать поправку, что летом ожидается некоторое естественное снижение выживаемости вируса во внешней среде и реальные цифры могут не выглядеть настолько катастрофическими.
Ученые отмечают, что с новой коронавирусной инфекцией придется сосуществовать очень долго, до тех пор, пока у 60-70% населения выработается иммунитет, естественный или искусственный при вакцинации. Для недопущения распространения эпидемии коронавируса эксперты предлагают внедрить тестирования на иммуноглобулины, создать молекулярно-генетическую лабораторию в Крыму и увеличить количество бюджетных мест для подготовки врачей-инфекционистов.
По состоянию на 22 мая в Крыму 324 человека заболели новой коронавирусной инфекцией.
Так выглядит динамика забоелваемости при отмене всех ограничений. Фото: пресс-служба КФУ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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