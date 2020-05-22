2020-05-22T10:46:48+03:00
Наука

Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Крыму на август

Полная отмена карантина приведет к взрыву инфекции в конце августа
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Пик заболеваемости можно ждать в конце августаПик заболеваемости можно ждать в конце августаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ученые Крымского федерального университета сделали прогноз распространения коронавируса в регионе. При полной отмене карантинных мероприятий заболеваемость будет нарастать и ее пик придется на конец августа.

- При этом пиковое количество необходимых госпитализаций может приблизиться к 50 тысячам человек, а это система здравоохранения выдержать не сможет, - отметил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Правда, необходимо сделать поправку, что летом ожидается некоторое естественное снижение выживаемости вируса во внешней среде и реальные цифры могут не выглядеть настолько катастрофическими.

Ученые отмечают, что с новой коронавирусной инфекцией придется сосуществовать очень долго, до тех пор, пока у 60-70% населения выработается иммунитет, естественный или искусственный при вакцинации. Для недопущения распространения эпидемии коронавируса эксперты предлагают внедрить тестирования на иммуноглобулины, создать молекулярно-генетическую лабораторию в Крыму и увеличить количество бюджетных мест для подготовки врачей-инфекционистов.

По состоянию на 22 мая в Крыму 324 человека заболели новой коронавирусной инфекцией.

Так выглядит динамика забоелваемости при отмене всех ограничений. Фото: пресс-служба КФУ

Так выглядит динамика забоелваемости при отмене всех ограничений. Фото: пресс-служба КФУ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму за минувшие сутки в обсерваторах оказались 15 приезжих
На Украине от рака скончался бывший глава Совета министров Крыма
Выпускники Крыма получат свои аттестаты в начале июля
В Ялте масочный режим соблюдает только каждый третий житель
Уже с июля жителя Крыма начнут больше платить за свет
Оперштаб в Совмине перейдет на еженедельный разбор по стройкам
В Крыму оштрафовали иностранца за нарушение режима самоизоляции
Трафик резко вырос: В Крым по мосту массово поехали автомобилисты
Аксенов поставил под сомнение внутренний туризм этим летом
В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится больше двух тысяч человек
Ученые спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Крыму на август
Глава Республики Крым поздравил выпускников с окончанием школы
В Крыму подтвердили еще 10 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Ураза-байрам 2020 в Крыму: В муфтияте рассказали, как пройдет праздник
Центр медицины катастроф отчитался за доплаты медикам Крыма
Погода в Крыму на 22 мая: ветрено и тепло до +18
Психолог: Негативное воздействие карантина на психику преувеличивают
Как обжаловать штрафы за ложное нарушение самоизоляции
Крым получит больше 35 миллионов рублей для поощрения соцработников
Начало ЕГЭ в России перенесли на 29 июня
Сотрудникам предприятия «Вода Крыма» пытались сократить зарплаты
Участнику резонансного убийства в севастопольском баре дали десять лет
В Симферополе пруды Екатерининского сада чистят от мусора
В Симферополе и Севастополе 22 мая частично отключат электричество
Бездомный, которому выписали два штрафа за нарушение самоизоляции, получил жилье
Привязали к дереву и бросили умирать в лесу: Случайные прохожие спасли жизнь собаке
В Крыму электроэнергия с 1 июля подорожает на 8%