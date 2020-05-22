В Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу находится больше двух тысяч человек

22 Май 2020 2020-05-22T11:05:04+03:00

В стационарах находится 294 человека, а в обсерваторах - 681 человек

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В Крыму не снижается количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением. Как сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская, на 22 мая под меднаблюдением находится 2017 человек.

- На дому находятся под наблюдением 1042 человека, в стационарах 294 человека и в обсерваторах - 681 человек, - сообщила Романовская.

По ее словам, на сегодняшний день в Крыму зафиксировано с нарастающим итогом 324 человека с ковид-19, 130 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU