Трафик резко вырос: В Крым по мосту массово поехали автомобилисты
Отмечается резкий рост потока машин через Крымский мост, сообщил на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса заместитель руководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
- Фиксируем увеличение трафика через Крымский мост. 2950 единиц нами вчера зафиксировано на въезд. 17 мы не допустили, так как отсутствовали основания. И на убытие - 2873 единицы, 12 допущено также не было, - подчеркнул Александр Смаглин.
Также он добавил, что сотрудники полиции продолжают проверять, не нарушают ли люди четырнадцатидневный режим самоизоляции по приезде в Крым. За сутки проверили 209 адресов, нарушений не выявили.
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ИСТОЧНИК KP.RU