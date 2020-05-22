2020-05-22T12:15:54+03:00
Общество

Трафик резко вырос: В Крым по мосту массово поехали автомобилисты

За сутки блокпост на Крымском мосту пропустил 2933 авто
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Из 2950 машин в Крым не пустили 17.Из 2950 машин в Крым не пустили 17.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Отмечается резкий рост потока машин через Крымский мост, сообщил на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса заместитель руководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Фиксируем увеличение трафика через Крымский мост. 2950 единиц нами вчера зафиксировано на въезд. 17 мы не допустили, так как отсутствовали основания. И на убытие - 2873 единицы, 12 допущено также не было, - подчеркнул Александр Смаглин.

Также он добавил, что сотрудники полиции продолжают проверять, не нарушают ли люди четырнадцатидневный режим самоизоляции по приезде в Крым. За сутки проверили 209 адресов, нарушений не выявили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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