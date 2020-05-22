Аксенов поставил под сомнение внутренний туризм этим летом

22 Май 2020 2020-05-22T11:27:19+03:00

На туристов из дугих регионов рассчитывать не стоит. Фото: пресс-служба главы РК

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Глава Крыма Сергей Аксенов сомневается в возможности возобновления туристических потоков между регионами в этом курортном сезоне.

Об этом он заявил на оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

- Я мало верю, что к 1 июля количество заражений в Москве и Московской области, а это основные регионы, через которые и из которых летят туристы, будет меньше 3 тысяч в сутки, - подчеркнул Аксенов. - Это не позволит использовать это транспортное направление.

Во вторник 26 мая Совмин Крыма проведет селекторное совещание по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора к санаторно-курортному сектору.

Новый регламент отменил требование одновременно заселять всех постояльцев минимум на две недели, убрать весь текстиль и ковры, заменив их на моющиеся поверхности.

При этом объекты размещения должны обеспечить все помещения рециркуляторами, постояльцев - лицевыми масками и перчатками. Туристы при поселении должны иметь справку об отрицательном анализе на коронавирус, сотрудники отеля еженедельно должны проходить тестирование на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU