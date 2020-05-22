В Крыму оштрафовали иностранца за нарушение режима самоизоляции
В Крыму иностранца оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель руководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
- Выявили двух несовершеннолетних на улице, родители привлечены к ответственности, иностранца, который у нас также нарушал установленные требования 18.8 КоАП РФ, - отчитался представитель МВД.
Помимо этого он добавил, что сотрудники полиции за сутки поймали девять нарушителей санитарных норм и пятьдесят семь пенсионеров, не соблюдающих режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU