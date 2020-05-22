В Крыму оштрафовали иностранца за нарушение режима самоизоляции

22 Май 2020 2020-05-22T12:26:10+03:00

В Крыму полиция за сутки поймала девять нарушителей санитарных норм. Фото: Анастасия ЖУКОВА

За сутки поймали девять нарушителей санитарных норм

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В Крыму иностранца оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщил заместитель руководителя МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

- Выявили двух несовершеннолетних на улице, родители привлечены к ответственности, иностранца, который у нас также нарушал установленные требования 18.8 КоАП РФ, - отчитался представитель МВД.

Помимо этого он добавил, что сотрудники полиции за сутки поймали девять нарушителей санитарных норм и пятьдесят семь пенсионеров, не соблюдающих режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU