Оперштаб в Совмине перейдет на еженедельный разбор по стройкам
Оперативный штаб в Совмине Крыма будет еженедельно рассматривать ситуацию со строительством по федеральным и региональным программам. Информация по коронавирусной инфекции перейдет в формат брифинга.
- С учетом того, что динамика более-менее сформирована и по количеству зараженных и по мерам, которые мы принимаем, со вторника работа штаба будет переформатирована, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Большинство отраслей уже работает и нужно только регулировать правила работы в условиях эпидемии.
Глава региона добавил, оперштаб работу не прекращает, изменится форма подачи информации для крымчан. Кроме того, раз в неделю по четвергам будет проходить штаб по стройкам.
- Все строительные объекты, программы, все мероприятия по ФЦП, региональным адресным программам, тем, которые реализуются по прямому поручению президента, все будут сверстаны в один электронный график, что бы можно было понять, в какой стадии находится объекты, какие сроки реализации, есть ли отставание, чья вина, подрядчика или должностных лиц и соответствующие управленческие решения, - пояснил Аксенов. - Начинаем возвращаться к мирной жизни.
Всего по состоянию на 22 мая в Крыму зарегистрированы 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 130 человек, умерли 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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