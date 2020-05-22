Уже с июля жителя Крыма начнут больше платить за свет

22 Май 2020 2020-05-22T12:55:11+03:00

Цены вырастут в соответствии с приказом Госкомцена РК. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В городе электричество подорожает на 8%

Изменить размер текста: A A

Во втором полугодии в Крыму начнут действовать новые тарифы на электроэнергию, сообщили в «Крымэнерго».

- С 1 июля 2020 года вступают в действие новые тарифы на электрическую энергию в соответствии с приказом Госкомитета по ценам и тарифам РК, - говорится в сообщении.

Повышение цены на свет вызвано постепенным приведением тарифов на коммунальные услуги в республике до экономически обоснованного уровня.

Тариф для жителей города увеличится на 8%. Стоимость одного киловатт-часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 кВт-ч в месяц - 4,15 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт-часов - 5,03 рубля.

Для жителей сельской местности тариф при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,12 рубля, от 150 до 800 - 3,84 рубля, при потреблении больше 800 киловатт-часов в месяц - 5,03 рубля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU