Выпускники Крыма получат свои аттестаты в начале июля

22 Май 2020 2020-05-22T13:19:46+03:00

В школы выпускников за аттестатом будут пускать по одному. Фото: Надежда ДАЦЮК

Чтобы в школах не было столпотворения, администрации составят расписание выдачи документа

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Крымские выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты в начале июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

Чтобы избежать столпотворения в школах, будут составлены расписания выдачи документов. Выпускников будут пускать по одному. За первую неделю месяца документ об образовании получат все дети.

Аттестат ребята получат после общекрымского выпускного вечера, который проведут в телеформате и онлайн-формате.

Напомним, что сегодня в том же формате прошел последний звонок. С пожеланиями удачи и успехов выпускников поздравил глава Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU