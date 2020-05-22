Выпускники Крыма получат свои аттестаты в начале июля
Крымские выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты в начале июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.
Чтобы избежать столпотворения в школах, будут составлены расписания выдачи документов. Выпускников будут пускать по одному. За первую неделю месяца документ об образовании получат все дети.
Аттестат ребята получат после общекрымского выпускного вечера, который проведут в телеформате и онлайн-формате.
Напомним, что сегодня в том же формате прошел последний звонок. С пожеланиями удачи и успехов выпускников поздравил глава Республики Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU