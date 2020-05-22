В Ялте масочный режим соблюдает только каждый третий житель

22 Май 2020 2020-05-22T13:17:30+03:00

Ялта уже живет в режиме курортного лета Фото: Михаил ПАТЛИС

Предприниматели санобработку не ведут, уведомления на портал правительства не подавали

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Только треть населения Ялты соблюдает масочный режим. На городской набережной и центральном рынке большое скопление людей.

При этом 70% предпринимателей не ведут журналы санобработки, не прошли регистрацию путем подачи уведомления на портале правительства.

- У нас все основания для составления административного протокола, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Просьба сегодня их к индивидуальным предпринимателям предъявить.

Проверка санаторно-курортного сектора выявила действующий хостел в многоквартирном доме в Гаспре.

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ИСТОЧНИК KP.RU