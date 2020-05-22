В Ялте масочный режим соблюдает только каждый третий житель
Только треть населения Ялты соблюдает масочный режим. На городской набережной и центральном рынке большое скопление людей.
При этом 70% предпринимателей не ведут журналы санобработки, не прошли регистрацию путем подачи уведомления на портале правительства.
- У нас все основания для составления административного протокола, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк. - Просьба сегодня их к индивидуальным предпринимателям предъявить.
Проверка санаторно-курортного сектора выявила действующий хостел в многоквартирном доме в Гаспре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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