2020-05-22T13:51:48+03:00
Политика

На Украине от рака скончался бывший глава Совета министров Крыма

Анатолий Матвиенко возглавлял правительство Крыма шесть месяцев
Никита ПОЛЬКО
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Анатолий Матвиенко. Фото: СОЦСЕТИ.Анатолий Матвиенко. Фото: СОЦСЕТИ.
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Экс-глава правительства Крыма Анатолий Матвиенко скончался на 68-м году жизни. Украинский политик возглавлял Совет министров всего шесть месяцев в 2005 году.

О смерти Матвиенко сообщил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий в своем Facebook. О причинах смерти он сказал коротко: «онкология».

Анатолий Матвиенко родился в 1953 году в Винницкой области Украины. Он четыре раза был депутатом Верховной Рады. Весной 2005 года он возглавлял Совмин Крыма и покинул пост главы правительства уже в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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