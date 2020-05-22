На Украине от рака скончался бывший глава Совета министров Крыма

22 Май 2020 2020-05-22T13:51:48+03:00

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Экс-глава правительства Крыма Анатолий Матвиенко скончался на 68-м году жизни. Украинский политик возглавлял Совет министров всего шесть месяцев в 2005 году.

О смерти Матвиенко сообщил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий в своем Facebook. О причинах смерти он сказал коротко: «онкология».

Анатолий Матвиенко родился в 1953 году в Винницкой области Украины. Он четыре раза был депутатом Верховной Рады. Весной 2005 года он возглавлял Совмин Крыма и покинул пост главы правительства уже в сентябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU