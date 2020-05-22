В Крыму за минувшие сутки в обсерваторах оказались 15 приезжих

22 Май 2020 2020-05-22T13:52:42+03:00

Всех, кто прибыл из других регионов РФ или из-за границы, принудительно изолируют

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В Крыму приезжих продолжают принудительно отправлять в обсерваторы под медицинское наблюдение из-за угрозы коронавируса. За минувшие сутки в изоляции оказались 15 человек, сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Четверо из них прилетели в Крым на самолете, их отвезли в обсерватор прямо из аэропорта. Еще семерых забрали с железнодорожных вокзалов. Кроме того, на полуостров прибыли 4 человека из Украины. Их тоже доставили в обсерватор.

Напомним, с 1 мая изоляции в обсерваторе подлежат все приезжие - как жители РК, так и жители других регионов РФ. В случае, если человек прибыл из-за границы или из другого субъекта федерации, он обязан провести 14 дней на карантине. Те, у кого здесь есть жилье, получают соответствующее постановление Роспотребнадзора и остаются дома, а вот те, у кого в Крыму нет жилплощади, отправляются в обсерватор.

Ранее глава РК поручил направлять в обсерватор всех трудовых мигрантов, работающих в Крыму вахтовым методом, за счет средств работодателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU