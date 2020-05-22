Из-за нарушения санитарных норм в Крыму временно закрыли 4 предприятия

22 Май 2020 2020-05-22T15:10:39+03:00

И оштрафовали одного бизнесмена на 50 тысяч

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В Крыму временно приостановили деятельность четырех предприятий за нарушение санитарных норм, введенных из-за угрозы коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Кроме того, еще одного предпринимателя суд оштрафовал за нарушение санитарных требований на 50 тысяч рублей.

Как пояснила Наталья Пеньковская, судья принял во внимание то, что бизнесмен исправил ошибки, однако ранее надзорные органы уже неоднократно требовали от него работать в соответствии с санитарными нормами, но предприниматель не обращал внимания.

Под угрозой временного закрытия еще 11 объектов: материалы четырем из них уже переданы в суд, а еще семь - находятся на согласовании в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU